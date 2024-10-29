29 Ekim 2024 Düzce, Giresun, Ordu FINDIK FİYATLARI: Fındık bugün ne kadar?

29 Ekim 2024 Pazartesi günü itibarıyla, Sakarya'daki fındık piyasası, hem yerel çiftçiler hem de ulusal ekonomi için oldukça önemli. Bu dönemde fındık fiyatlarının güncel durumu, hem üreticilerin gelir düzeyleri hem de global fındık piyasasındaki Türkiye'nin konumu açısından kritik bir önem arz ediyor. Peki fındık piyasasında son durum ne? İşte habere ilişkin önemli detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
Fındık alım - satım fiyatları belli oldu
Türkiye'de en fazla fındık üretimi yapılan iller son yılların ortalamasına göre Ordu, Sakarya, Giresun, Samsun, Trabzon, Düzce, Zonguldak, Kocaeli, Artvin ve Bartın olarak listeleniyor. Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yer alan bu illerde Ağustos ayında başlayan fındık hasadının ardından fındık ticareti de hızla devam ediyor. Düzce, Giresun, Ordu ve çok sayıda ildeki binlerce üreticinin beklediği haber geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024/2025 dönemi kabuklu fındık alım fiyatları belirlendi.
(Takvim Foto Arşiv)
Kabuklu fındık fiyatı - 29 Ekim 2024
Fındık fiyatları Ekim ayının sonlarına yaklaşmışken merak ediliyor. Sakarya Ticaret Borsası'nda fındığın kilogramı ortalama 105 ila 120 TL arasında işlem görüyor. İşte diğer illerin 29 Ekim 2024 güncel fındık fiyatları...
DÜZCE
En düşük: 113,75 TL
En yüksek: 121,00 TL
GİRESUN
En düşük: 114,00 TL
En yüksek: 126,00 TL
ORDU
En düşük: 114,00 TL
En yüksek: 124,00 TL
SAKARYA
En düşük: 113,50 TL
En yüksek: 121,00 TL