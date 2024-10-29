29 Ekim 2024 Düzce, Giresun, Ordu FINDIK FİYATLARI: Fındık bugün ne kadar?

29 Ekim 2024 Pazartesi günü itibarıyla, Sakarya'daki fındık piyasası, hem yerel çiftçiler hem de ulusal ekonomi için oldukça önemli. Bu dönemde fındık fiyatlarının güncel durumu, hem üreticilerin gelir düzeyleri hem de global fındık piyasasındaki Türkiye'nin konumu açısından kritik bir önem arz ediyor. Peki fındık piyasasında son durum ne? İşte habere ilişkin önemli detaylar...