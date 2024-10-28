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SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi alacak mı? Emeklilere 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi 2024?

Geçtiğimiz yıl Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiye bu yıl yeniden gündemde. Normal şartlarda emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde düzenli olarak bayram ikramiyesi yatırılırken Cumhuriyet Bayramı için yapılan ödeme tek seferlik bir uygulamaydı. Peki, bu yıl 29 Ekim’de emeklilere ikramiye ödemesi verilecek mi? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 06:15 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 07:03
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi alacak mı? Emeklilere 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi 2024?

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2023 yılında ilk kez Cumhuriyet Bayramı'na özel 5.000 liralık bir ikramiye ödemesi yapılmıştı. Ancak 2024 yılında benzer bir ödemenin yapılıp yapılmayacağı konusu araştırılmaya başlandı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

29 EKİM'DE EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 5.000 lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.

Emeklilere ödenen Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi bir defaya mahsus olarak hesaplara aktarılmıştı.

2024 yılında 29 Ekim'de emeklilere ikramiye ödenmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Sosyal medya ve diğer platformlarda yer alan iddialar gerçeği yansıtmıyor.

2025 yılında emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EMEKLİLERİ 2025 YILINDA 2 İKRAMİYE ÖDEMESİ BEKLİYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimi belirlendi. 2025 yılında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda ikramiye ödemesi alacak.

İkramiye ödemeleri son olarak 2024 yılında 3.000 lira olarak belirlenmişti. Yeni yılda ikramiye ödemelerinin artması beklenirken gözler ödeme programına çevrildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bayram ikramiyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından genellikle bayramdan 1 hafta önce hesaplara aktarılıyor.

2025 yılında Ramazan Bayramı Mart ayının sonuna denk gelirken Kurban Bayramı ise Haziran ayının ilk haftası idrak edilecek.

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