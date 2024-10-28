Migros ve FİLE Market Personel Alımı Başladı! Onlarca Pozisyon İçin Çalışan Aranıyor

Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden Migros ve BİM bünyesindeki FİLE Market, geniş kapsamlı personel alımı yapacağını duyurdu. Her iki firma, farklı şehirlerde çok sayıda pozisyonda personel istihdam edecek. İlanlarda mağaza personelinden yönetici pozisyonlarına kadar birçok görev için alım yapılacağı belirtiliyor. İş arayanlar için önemli bir fırsat olan bu ilanlar, perakende sektöründe kariyer hedefleyen adaylar tarafından ilgiyle karşılanıyor.