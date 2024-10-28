Migros ve FİLE Market Personel Alımı Başladı! Onlarca Pozisyon İçin Çalışan Aranıyor

BAŞVURU ŞARTLARI
En az lise mezunu olmak
Vardiyalı sistemde çalışabilecek, dinamik bir yapıya sahip olmak
BAŞVURU SÜRECİ
Migros'un güncel iş ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar, kariyer.net platformundaki Migros ilanlarına göz atabilir ve başvuru sürecini buradan tamamlayabilirler.
FİLE MARKET PERSONEL ALIMI
BİM bünyesinde faaliyet gösteren ve her geçen gün büyüyen FİLE Market, mağaza içi ve operasyonel süreçlere yönelik birçok pozisyon için personel alımı yapıyor. Çeşitli görevlerde yer almak isteyen adaylara yönelik ilan, perakende sektöründe deneyimi olanlara da yeni başlayanlara da fırsat sunuyor.
AÇIK POZİSYONLAR
Tedarik Zinciri Uzmanı: Tedarik süreçlerini planlayarak mağazaların ürün teminini sağlayacak.
Bordro ve Özlük İşleri Asistanı: Çalışanların özlük dosyalarını ve maaş süreçlerini yönetecek.
Kalite Güvence Asistanı: Ürün kalitesini kontrol ederek mağaza standartlarını koruyacak.
İşe Alım Asistanı: Yeni personel alım süreçlerinde görev alacak.
Satın Alma Stajyeri: Satın alma departmanında operasyonel süreçlere destek verecek.
Mağaza Geliştirme Asistanı: Mağaza konseptlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde yer alacak.
Mağaza Personeli: Mağaza içinde müşterilere destek olacak ve reyon düzeninden sorumlu olacak.
Kasa Reyon Personeli: Kasa işlemlerini gerçekleştirecek ve müşteri ödemelerini alacak.
Depo Sevkiyat Şoförü: Ürünlerin mağazalara zamanında teslimatından sorumlu olacak.
Meyve Sebze Personeli: Taze meyve ve sebzelerin satışından sorumlu olacak.
Taze Gıda Personeli: Mağazada yer alan taze gıda ürünlerinin düzenini sağlayacak.
Kasap Personeli: Et ürünlerinin hazırlanması ve satışı ile ilgilenecek.
BAŞVURU ŞARTLARI
Deneyim sahibi adaylar öncelikli
Esnek ve vardiyalı çalışma saatlerine uyum gösterebilen
İletişim becerisi yüksek ve ekip çalışmasına yatkın
Müşteri odaklı çalışmayı benimseyen
BAŞVURU SÜRECİ
FİLE Market'in pozisyonlarına başvurmak için kariyer.net üzerindeki FİLE Market ilanlarına başvurabilirsiniz.