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Oruç Reis gemisi Somali'ye ulaştı: 7 aylık keşif görevi başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Somali'de yeni görev yerine ulaştığını bildirdi. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis, Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ulaştı. Gemi, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak.

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 09:57 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 09:57
Oruç Reis gemisi Somali’ye ulaştı: 7 aylık keşif görevi başladı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Somali'de yeni görev yerine ulaştığını bildirdi.

Oruç Reis gemisi Somali'ye ulaştı

Bakan Bayraktar'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü/Sosyal medya)Bakan Bayraktar'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü/Sosyal medya)

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'te, 5 Ekim'de İstanbul Boğazı'ndan Somali'deki yeni görev yerine uğurlanan Oruç Reis'e ilişkin, "Oruç Reis kıtaları aşan yolculuğunda görev yerine ulaştı. Yerli ve milli sismik araştırma gemimizi bugün Somali'de karşılıyoruz." paylaşımında bulundu.

Oruç Reis gemisi (Sosyal medya/Ekran görüntüsü)Oruç Reis gemisi (Sosyal medya/Ekran görüntüsü)

SOMALİ AÇIKLARINDA DOĞAL GAZ VE PETROL İÇİN VERİ TOPLAYACAK
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis, Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ulaştı. Gemi, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak.

Oruç Reis gemisi (Sosyal medya/Ekran görüntüsü)Oruç Reis gemisi (Sosyal medya/Ekran görüntüsü)

Toplanan veriler Ankara'da analiz edildikten sonra sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmalarına başlanacak.

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