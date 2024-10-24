Faizsiz evlilik kredisi başvuruları nasıl yapılır 2024? 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler? İşte ödeme planı!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, genç çiftlerin evlilik masraflarını hafifletmek amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği faizsiz evlilik kredisi uygulamasına yoğun ilgi olduğunu açıkladı. Proje kapsamında belirlenen illerde yaşayan çiftler, 150 bin TL tutarında kredi için başvuruda bulunabiliyor. Krediye 48 ay vade imkanı sunulurken, ilk 2 yıl boyunca geri ödeme talep edilmiyor.

(Takvim Foto Arşiv) FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNE KATILIM BÜYÜK Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu zamana kadar 12 bin 132 çiftin başvuru yaptığını ve 4 bine yakın çiftin projeden yararlandığını açıkladı.