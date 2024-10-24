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Faizsiz evlilik kredisi başvuruları nasıl yapılır 2024? 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler? İşte ödeme planı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başlattığı faizsiz evlilik kredisi başvuruları yoğun ilgi görüyor. İlk olarak depremden etkilenen illerde uygulamaya konulan bu kredi yeni evlenecek genç çiftlere ekonomik destek sunmayı amaçlıyor. Yapılan açıklamaya göre bugüne kadar 12 bin 132 çift başvuruda bulunurken 4 bine yakın çift faizsiz kredi imkanından faydalandı.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 13:27 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 13:27
Faizsiz evlilik kredisi başvuruları nasıl yapılır 2024? 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler? İşte ödeme planı!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, genç çiftlerin evlilik masraflarını hafifletmek amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği faizsiz evlilik kredisi uygulamasına yoğun ilgi olduğunu açıkladı. Proje kapsamında belirlenen illerde yaşayan çiftler, 150 bin TL tutarında kredi için başvuruda bulunabiliyor. Krediye 48 ay vade imkanı sunulurken, ilk 2 yıl boyunca geri ödeme talep edilmiyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNE KATILIM BÜYÜK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu zamana kadar 12 bin 132 çiftin başvuru yaptığını ve 4 bine yakın çiftin projeden yararlandığını açıkladı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Faizsiz evlilik kredisine başvuruda bulunmak isteyenler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi veya e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini yapılabilecek.

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Faizsiz evlilik kredisi başvuruları nasıl yapılır 2024? 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler? İşte ödeme planı!

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeden yararlanmak isteyen çiftlerin;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları,
18-29 yaş aralığında bulunmaları
Resmi nikâh tarihine 2 ila 6 ay kala başvuruda bulunmaları
Çiftlerin toplam gelirinin 2.3 asgari ücreti aşmaması yeterli olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EVLİLİK KREDİSİNİN ÖDEME PLANI

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

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