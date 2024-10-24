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Faiz oranları güncellendi: İşte mevduatta 1 buçuk milyon TL'nin 32 günlük getirisi...

Merkez Bankası’nın Ekim ayı faiz kararı sonrası bankaların sunduğu mevduat faiz oranları açıklandı. Peki, 1.5 milyon TL'lik bir mevduat hesabının aylık getirisi ne kadar? İşte habere dair detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 16:49 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 16:49
Faiz oranları güncellendi: İşte mevduatta 1 buçuk milyon TL’nin 32 günlük getirisi...

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Ekim ayında, Merkez Bankası politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Bu kararla beraber bankalar müşterilerine çeşitli mevduat kampanyaları sunuyor. Peki, 1,5 milyon TL yatıran bir yatırımcı bankaların sunduğu faiz oranlarıyla ne kadar kazanç sağlayabilir? İşte 32 günlük vadeli mevduat hesapları üzerinden elde edilebilecek aylık getirilere dair bankaların güncel faiz oranlarına dair detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Mevduat faizinde 1,5 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Bankaların sunduğu faiz oranlarına göre 1.5 milyon TL'nin 32 günlük vadede sağlayacağı kazançlar faiz oranlarına göre değişiklik gösterse de yatırımcılar yüzde 40 ile yüzde 45 arasında faiz oranlarından yararlanarak önemli bir getiri elde edebiliyor. Mevduat faizlerinin yükselmesiyle birlikte bankaların sunduğu cazip kampanyalar yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, yüksek faiz oranları mevduat sahiplerine önemli bir kazanç tablosu sunuyor.

(Yatırım tavsiyesi değildir.)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İŞTE 1.5 MİLYON LİRANIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ

ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %54
Net Getiri: 65.508,2 TL
Vade sonu tutarı: 1.565.508,2 TL

TEB
Faiz Oranı: %52
Net Getiri: 63.081,97 TL
Vade sonu tutarı: 1.563.081,97 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

FİBABANKA
Faiz Oranı: %50
Net Getiri: 60.655,74 TL
Vade sonu tutarı: 1.560.655,74 TL

ODEA
Faiz Oranı: %48
Net Getiri: 58.229,51 TL
Vade sonu tutarı: 1.558.229,51 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %46
Net Getiri: 55.803,28 TL
Vade sonu tutarı: 1.555.803,28 TL

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