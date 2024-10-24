Faiz oranları güncellendi: İşte mevduatta 1 buçuk milyon TL’nin 32 günlük getirisi...

Ekim ayında, Merkez Bankası politika faiz ini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Bu kararla beraber bankalar müşterilerine çeşitli mevduat kampanyaları sunuyor. Peki, 1,5 milyon TL yatıran bir yatırımcı bankaların sunduğu faiz oranlarıyla ne kadar kazanç sağlayabilir? İşte 32 günlük vadeli mevduat hesapları üzerinden elde edilebilecek aylık getirilere dair bankaların güncel faiz oranlarına dair detaylar...

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Mevduat faizinde 1,5 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Bankaların sunduğu faiz oranlarına göre 1.5 milyon TL'nin 32 günlük vadede sağlayacağı kazançlar faiz oranlarına göre değişiklik gösterse de yatırımcılar yüzde 40 ile yüzde 45 arasında faiz oranlarından yararlanarak önemli bir getiri elde edebiliyor. Mevduat faizlerinin yükselmesiyle birlikte bankaların sunduğu cazip kampanyalar yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, yüksek faiz oranları mevduat sahiplerine önemli bir kazanç tablosu sunuyor.

(Yatırım tavsiyesi değildir.)