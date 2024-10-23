Uzmanlar, sahte zeytinyağını anlamanın yollarını anlattı. Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mücahit Kıvrak, sadece fiyata bakmanın yeterli olmadığını belirterek, ekledi: "Bu yağlar genelde rafine yağlar üzerinden yapılıyor. İçine klorofil konuyor. Öncelikle renklendiriyorlar. Sonra içine aroma konuluyor. Ancak tüketiciler ambalajını açtıklarında koku ve tatlarından anlayabilir. Bir defa sirkemsi veya yağlı boya kokusunu çok rahatlıkla alabilirler. İstedikleri kadar aroma koysunlar bu koku hissedilecektir."

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