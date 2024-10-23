Güncel faiz oranları belli oldu: 75.000 TL ihtiyaç kredisi çeksem ne kadar öderim? Ay ay ödeme tablosu...

Eğitim, sağlık ve bireysel harcamalar için ihtiyaç kredileri ve faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye'nin en büyük bankaları arasında yer alan Akbank,Garanti BBVA ve Ziraat Bankası tarafından 75 bin TL ihtiyaç kredisi hesaplaması belli oldu. Bankalar karşılaştırıldığında ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzdeleri değişkenlik gösteriyor. Peki ihtiyaç kredisinde son durum ne? İşte banka banka 12 ay vadeli 75 bin lira ihtiyaç kredisi geri ödeme koşulları...
(Takvim Foto Arşiv)
GARANTİ BBVA
Kredi Tutarı: 75.000 TL
Aylık Faiz Oranı: % 4,17
Toplam Ödeme: 104.399 TL
Aylık Taksit Tutarı (12 ay): 8.664 TL
CEPTETEB
Kredi Tutarı: 75.000 TL
Aylık Faiz Oranı: % 4,11
Toplam Ödeme: 103.948 TL
Aylık Taksit Tutarı (12 ay): 8.626 TL
(Takvim Foto Arşiv)
AKBANK
Kredi Tutarı: 75.000 TL
Aylık Faiz Oranı: % 4,33
Toplam Ödeme: 105.608 TL
Aylık Taksit Tutarı (12 ay): 8.765 TL
ZİRAAT BANKASI
Kredi tutarı: 75.000
Faiz Oranı: %4,54
Aylık Taksit : 8.897,78 TL
Toplam Ödeme (12 ay): 107.148,36 TL