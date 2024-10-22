Teknogirişim çalışanlarına vergi avantajı

Teknogirişim şirketlerince çalışanlara verilen hisse senetleri için vergi istisnası sağlanacak. Düzenlemeye göre, teknogirişim şirketi niteliğini haiz işverenlerce çalışanlara bedelsiz veya indirimli olarak verilen hisse senetlerinin, verildiği tarihteki rayiç değerinin o yıldaki bir yıllık brüt ücret tutarını aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna olacak.

Çalışanların, bu şekilde elde ettikleri hisse senetlerini 3 tam yıl içerisinde elden çıkartması halinde istisna edilen verginin tamamı, 4 ila 6 yılda elden çıkartılması halinde verginin yüzde 75'i, 7 ila 12 yılda elden çıkartılması halinde ise yüzde 25'i gecikme faiziyle birlikte işverenden tahsil edilecek. İstisna nedeniyle zamanında alınmayan vergilere ilişkin 5 yıllık zaman aşımı süresi, hisse senetlerinin işçi tarafından elden çıkartıldığı tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren başlayacak.