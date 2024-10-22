SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

İUP maaşları ne zaman yatacak? Ekim 2024 ödeme takvimi

İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında yer alan katılımcılar, maaşlarının ne zaman yatırılacağını merak ediyor. İŞKUR tarafından Toplum Yararına Programlar (TYP) aracılığıyla ödenen maaşlar, katılımcıların hesaplarına düzenli aralıklarla aktarılıyor. 2024 yılı Ekim ayı ödemeleri için bekleyiş sürerken, İŞKUR’un ödeme takvimi üzerindeki detaylar yakından takip ediliyor. İUP katılımcı maaşlarının genellikle ayın son haftasında hesaplara yatması bekleniyor. Ancak kesin tarihlerle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 18:15 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 18:15
İUP maaşları ne zaman yatacak? Ekim 2024 ödeme takvimi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İŞKUR'un Toplum Yararına Programları (TYP) dahilinde yürütülen İş Gücü Uyum Programı (İUP) maaşlarının ödeme tarihleri, katılımcılar için önemli bir gündem oluşturuyor. İşte detaylar...

İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaşlarının ne zaman yatacağına dair net bir tarih henüz açıklanmış değil. Ancak, maaş ödemelerinin önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor. İlgili kurumlar, bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapacaklarını duyurdu. Ödemeler, programda çalışılan gün sayısına göre hesaplanmakta olup, Ekim ayından itibaren maaşlarda artış yapılacağı ve aylık miktarın 12 bin TL'ye çıkarılacağı belirtiliyor.

İUP'UN AMACI VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA

Mesleki Eğitim: Program, işsiz bireylere teorik ve uygulamalı derslerle mesleki eğitim verir. Eğitim sürecinde bireylerin becerileri geliştirilir ve onların istihdam edilebilirlikleri artırılır.

Maddi Destek: Eğitim süresince katılımcılara cep harçlığı olarak maddi destek sağlanır. Bu sayede işsiz bireylerin geçimlerini sağlamalarına katkıda bulunulur.

İstihdam Sağlama: Eğitimi tamamlayan bireyler, iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklere uygun olarak istihdam edilme şansına sahip olur.

İUP'UN AMACI VE İŞLEYİŞİ

Mesleki Eğitim: Program, işsiz bireylere teorik ve uygulamalı derslerle mesleki eğitim verir. Eğitim sürecinde bireylerin becerileri geliştirilir ve onların istihdam edilebilirlikleri artırılır.

Maddi Destek: Eğitim süresince katılımcılara cep harçlığı olarak maddi destek sağlanır. Bu sayede işsiz bireylerin geçimlerini sağlamalarına katkıda bulunulur.İstihdam Sağlama: Eğitimi tamamlayan bireyler, iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklere uygun olarak istihdam edilme şansına sahip olur. İUP, hem bireysel hem de işverenler için faydalı bir program olarak, işsizlikle mücadelede önemli bir rol oynar.

İUP maaşları ne zaman yatacak? Ekim 2024 ödeme takvimi

YARIN BAŞLIYOR! BİMden yumurta, çay, süt yoğurt peynir indirimi! 25 Ekim 2024 aktüel kataloğuYARIN BAŞLIYOR! BİMden yumurta, çay, süt yoğurt peynir indirimi! 25 Ekim 2024 aktüel kataloğu
YARIN BAŞLIYOR! BİM'den yumurta, çay, süt yoğurt peynir indirimi! 25 Ekim 2024 aktüel kataloğu

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü: Gazze ve Lübnan masada | LGBT’ye karşı mücadele için teşekkür
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye’yi inşa edelim çağrısı: Cumhur İttifakı’nın tarihi fırsat sundu | FETO iblis gibi onursuzca öldü
Vakıf Katılım Bankası
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İmralı çıkışının şifreleri... Mevlüt Karakaya anlattı
Geberen Fetullah Gülen Pensilvanya’da toprağı kirletecek! ’Yazılı miras’ iddiası... Yeni iblis olarak Suat Yıldırım mı işaret edilecek?
Okan Buruk’tan o yıldıza kesik! İşte Galatasaray’ın Elfsborg maçı 11’i
Devlet Bahçeli’den tarihi İmralı çağrısı: Tecridi kaldırılırsa TBMM’ye gelsin terör bitti desin
CANLI | Tel Aviv’de OHAL: Ben Gurion Havalimanı’nda trafik durduruldu! Blinken İsrail’e indi
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan Umut Hakkı’nı kullanabilir mi?
Elebaşı Fetullah Gülen öldü... FETÖ’nün kirli kumpas ve suikastları yeniden gündeme geldi | Nedir bu FETÖ?
DEM Parti ve CHP’den Devlet Bahçeli’nin İmralı çağrısına yanıt: Çözümün yolu TBMM’dir
Dudak uçuklatan tazminat! Mourinho için merak edilen rakam ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan Yenidoğan çetesi tepkisi: Bu barbarlığı yapanlardan hesap sorulacak
Asgari ücret zamanı! İşte masaya gelecek rakam
MHP lideri Devlet Bahçeli ısrarla işaret etti: İşte teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın o sözleri!
SON DAKİKA