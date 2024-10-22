Gümrüklerde yapay zeka dönemi

Ticaret Bakanlığı, risk analizinde yapay zeka uygulamasıyla gümrük kontrollerinde etkinliğin artırıldığını ve bu kapsamda yılın 9 ayında 3 milyar liralık gelir kaybının önlendiğini bildirdi.

Hem diğer kamu kurumları hem de anlaşma olan ülkelerin gümrüklerinden elde edilen bilgi ve verilerin risk analizi çalışmalarında değerlendirildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Risk analizi çalışmaları neticesinde gümrük kontrollerinde etkinliği artırdık, 9 ayda gümrüklere gelen ithal eşyalarda yaklaşık 3 milyar liralık vergi kaybını ve teminatların eksik beyan edilmesini önledik. Yasa dışı ticareti engellemek, yasal ticareti kolaylaştırmak için yürüttüğümüz ileri veri analitiği ve yapay zeka destekli risk analizi çalışmalarımız gelişerek devam etmektir."