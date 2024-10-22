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Bu hafta temettü ödeyecek hisseler! 22-25 Ekim 2024 temettü ödeme takvimi! LIDER, MSGYO, OSMEN...

Borsa İstanbul'da işlem gören 7 şirket, 22-25 Ekim haftasında temettü ödemesi yapıyor. Şirketlerin, genel kurul toplantılarının ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurduğu kâr dağıtım takvimine göre ödemeler belirli tarihlerde hesaplara geçecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 23:49 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 23:49
Bu hafta temettü ödeyecek hisseler! 22-25 Ekim 2024 temettü ödeme takvimi! LIDER, MSGYO, OSMEN...

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Borsa İstanbul'da işlem gören 5 şirket, 22-25 Ekim 2024 haftasında temettü ödemesi yapacak. Şirketler, kâr payı dağıtım kararlarını genel kurul toplantılarının ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Temettü ödemeleri, belirlenen tarihlerde hissedarların hesaplarına aktarılacak.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Lider Turizm (LIDER)

Ödeme Tarihi: 22 Ekim 2024

Hisse Başına Net Temettü: 0,11 TL

Hesaplara Geçiş: 24 Ekim 2024

Mistral GYO (MSGYO)

Ödeme Tarihi: 22 Ekim 2024

Hisse Başına Net Temettü: 0,24 TL

Hesaplara Geçiş: 24 Ekim 2024

Bu hafta temettü ödeyecek hisseler! 22-25 Ekim 2024 temettü ödeme takvimi! LIDER, MSGYO, OSMEN...

Berkosan Yalıtım (BRKSN)

Ödeme Tarihi: 22 Ekim 2024

Hisse Başına Net Temettü: 0,07 TL

Hesaplara Geçiş: 24 Ekim 2024

Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR)

Ödeme Tarihi: 23 Ekim 2024

Hisse Başına Net Temettü: 0,26 TL

Hesaplara Geçiş: 25 Ekim 2024

Osmanlı Yatırım (OSMEN)

Ödeme Tarihi: 25 Ekim 2024

Hisse Başına Net Temettü: 0,05 TL

Hesaplara Geçiş: 31 Ekim 2024

Temettü Nedir?

Temettü, bir şirketin kârından hissedarlarına pay vermesi anlamına gelir. Şirketler, elde ettikleri kârın bir kısmını yatırımcılarıyla paylaşma kararı alabilir. Yönetim kurulunun aldığı kararla belirlenen bu ödemeler, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulmakta ve hissedarların hesaplarına belirtilen tarihlerde aktarılmaktadır.

Temettü Ödemeleri Ne Zaman Hesaba Yatar?

Belirlenen temettü ödemeleri, KAP'ta açıklanan tarihlerde yapılır ve ödemeler genellikle 2 iş günü içinde yatırımcıların hesaplarına geçer.

Not: Bu haberde yer alan bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimleri ile şirket duyuruları baz alınarak hazırlanmıştır. Burada sunulan bilgiler, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırımcıların, güncel ve detaylı bilgilere ulaşmak için ilgili resmi internet sitelerini ziyaret etmeleri ve bilgileri kontrol etmeleri önemle tavsiye edilir.

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