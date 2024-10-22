BENZİN, MAZOT, LPG güncel fiyat listesi: 22 Ekim 2024 AKARYAKIT ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

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Son dakika gelişmesine göre, brent petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından benzin ve mazot fiyatlarına çifte indirim uygulandı. Geçtiğimiz hafta brent petrol, Çin'deki talep endişeleri nedeniyle %7,3 oranında değer kaybederek Ekim 2023'ten bu yana en büyük düşüşünü yaşadı. Bu düşüş, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

Fotoğraflar: AA BRENT PETROLDE SERT DÜŞÜŞ Dünya piyasalarında Brent petrol fiyatları, özellikle Çin ekonomisine dair talep endişelerinin etkisiyle önemli bir gerileme yaşadı. Geçtiğimiz hafta yaşanan yüzde 7,3 oranındaki bu kayıp, Ekim 2023'ten bu yana kaydedilen en büyük düşüş oldu. Akaryakıt fiyatlarına yansıyan bu düşüş, benzin ve mazot fiyatlarında indirim olarak hissedildi.