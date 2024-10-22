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BENZİN, MAZOT, LPG güncel fiyat listesi: 22 Ekim 2024 AKARYAKIT ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Akaryakıt fiyatlarında sevindirici gelişme yaşandı. Brent petrol fiyatlarının geçen hafta yüzde 7,3 oranında düşüş göstermesiyle, Türkiye’de benzin ve mazot fiyatlarında çifte indirim uygulandı. Araç sahipleri için merakla beklenen yeni fiyatlar, 22 Ekim 2024 itibarıyla güncellendi.

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 20:48 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 20:48
BENZİN, MAZOT, LPG güncel fiyat listesi: 22 Ekim 2024 AKARYAKIT ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

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Son dakika gelişmesine göre, brent petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından benzin ve mazot fiyatlarına çifte indirim uygulandı. Geçtiğimiz hafta brent petrol, Çin'deki talep endişeleri nedeniyle %7,3 oranında değer kaybederek Ekim 2023'ten bu yana en büyük düşüşünü yaşadı. Bu düşüş, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

BRENT PETROLDE SERT DÜŞÜŞ

Dünya piyasalarında Brent petrol fiyatları, özellikle Çin ekonomisine dair talep endişelerinin etkisiyle önemli bir gerileme yaşadı. Geçtiğimiz hafta yaşanan yüzde 7,3 oranındaki bu kayıp, Ekim 2023'ten bu yana kaydedilen en büyük düşüş oldu. Akaryakıt fiyatlarına yansıyan bu düşüş, benzin ve mazot fiyatlarında indirim olarak hissedildi.

İNDİRİM MİKTARI

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere, benzin fiyatlarında litre başına 1,87 TL, mazot fiyatlarında ise 1,65 TL indirim yapıldı.

BENZİN, MAZOT, LPG güncel fiyat listesi: 22 Ekim 2024 AKARYAKIT ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

22 EKİM 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel fiyatlara göre bazı büyük şehirlerdeki benzin ve mazot fiyatları şöyle:

Şehir V/Max Kurşunsuz 95 V/Max Diesel V/Pro Diesel PO/gaz Otogaz
ISTANBUL (AVRUPA) 42.86 TL/LT 41.91 TL/LT 41.91 TL/LT 25.13 TL/LT
ISTANBUL (ANADOLU) 42.74 TL/LT 41.84 TL/LT 41.84 TL/LT 24.59 TL/LT
ANKARA 43.26 TL/LT 42.44 TL/LT 42.44 TL/LT 25.14 TL/LT
IZMIR 43.71 TL/LT 42.94 TL/LT 42.94 TL/LT 25.04 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde Gümrüksüz Rafineri Fiyatı temel alınır. Bu fiyat, Akdeniz ve İtalya piyasalarında belirlenen günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru takip edilerek hesaplanır. Rafineri fiyatına ek olarak ÖTV, EPDK payı ve KDV de eklenerek pompa fiyatı oluşturulur.

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