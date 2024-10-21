Türkiye bir ilke daha imza attı! İstanbul-Budapeşte ihracat treni ilk seferine çıktı

Türkiye bir ilke daha imza attı. Ülkemizin uluslararası yük taşımacılığı yapan ilk özel demiryolu tren işletmecisi Pasifik Eurasia, İstanbul-Budapeşte arasında ihraç yükü taşımaya başladı. Halkalı İstasyonu'nda düzenlenen törene katılan Ulaştırma Abdulkadir Uraloğlu, Pasifik Eurasia'nın Türkiye'nin üçüncü ve ilk uluslararası yük taşımacılığı yapan demir yolu tren işletmecisi sertifikası alarak sektörün gelişimi için önemli mihenk taşı olduğunu söyledi.

22 BİN TIRA EŞDEĞER TAŞIMA

Bakan Uraloğlu, "İstanbul-Budapeşte parkurunda faaliyet gösterecek ihracat treni Türkiye parkurunda 278, Bulgaristan parkurunda 406, Romanya parkurunda 634, Macaristan parkurunda da 231 kilometre olmak üzere bin 549 kilometre yol kat edecek" dedi. Bu seyahatin 4 gün süreceğini aktaran Uraloğlu, şöyle konuştu: "Bu hatta faaliyetlerine başlayan Pasifik Eurasia aylık 60, yıllık 600 trenle, 22 bin tıra eşdeğer 600 milyon euro değerinde 750 bin ton ihracat yükü taşımayı planlıyor."



İŞ HACMİ ARTACAK

Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Dur, Pasifik Eurasia Demiryolu Tren İşletmeciliği'nin Halkalı'dan başlayan seferlerinin Türkiye'nin lojistik anlamda merkez ülke olma hedefini destekleyecek çok önemli bir adım olduğunu söyledi. Budapeşte'ye doğru yola çıkan ilk trenin 19 vagonlu olduğunu ifade eden Dur, "38 tıra eş değer bir ihracat yükü taşınıyor. Halkalı-Avrupa hattında başlayan seferlerimiz, Türkiye'nin lojistik anlamda köprü vazifesi görmesine büyük katkı sağlayacak ve iş hacmimizi önemli ölçüde artıracaktır" dedi.