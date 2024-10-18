Konut satışları 21 ayın zirvesinde

Türkiye genelinde konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37.3 artarak 140 bin 919 oldu. Böylece Aralık 2022'den bu yana en yüksek satış rakamı görülmüş oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 21 bin 314 ile İstanbul, 13 bin 205 ile Ankara ve 7 bin 612 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 74 ile Hakkari, 82 ile Ardahan ve 106 ile Bayburt olarak gerçekleşti. Konut satışları, ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.2 oranında artarak 947 bin 236 olarak gerçekleşti.

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