KKM bakiyesi 1.4 trilyona indi

Kur Korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları (KKM) geçen hafta yaklaşık 20 milyar 177 milyon lira azalarak, 1 trilyon 470,5 milyar liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 8.29'u oldu. BDDK verilerine göre, bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 126 milyar 230 milyon lira yükselerek 17 trilyon 732 milyar 346 milyon liraya çıktı.

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