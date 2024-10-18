Fırsat bu fırsat! Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu: 120 ay vadeli 2.79 faizli 1 Milyon 300 bin TL

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Kredi faiz oranlarındaki artış, konut fiyatlarının cep yakması ve Merkez Bankası'nın sıkı para politikaları vatandaşları alternatif çözümler aramaya yöneltti. Ev fiyatları her geçen gün artarken, konut kredisi kullanarak ev sahibi olmayı düşünenler için de Ziraat Bankası yeni konut kredisi planlamasını duyurdu. İşte kampanyaya dair detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) Ziraat bankası konut kredisi detayları 1 milyon 300 bin TL tutarında 120 ay vadeli konut kredisine ait taksit ve faiz oranı detayları şöyle: 🔸Taksit Tutarı:37.655,89 TL

🔸Faiz Oranı:% 2,79

🔸Yıllık Maliyet Oranı:% 39.6877