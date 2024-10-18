Emeklilikte 5’li yenilik

Emeklilik sisteminde 5 önemli değişiklik yapılacak. Bu kapsamda atılacak adımlardan biri bağlanacak aylıklarla ilgili olacak. Bu yıl ile önümüzdeki yıl emekli olacaklar arasında ortaya çıkan maaş farkına yönelik başlatılan çalışma sürüyor. Bu çalışmanın sonuçlarına göre bir düzenleme yapılması gündemde. Burada güncelleme katsayısında bir değişiklik bekleniyor. Bir başka değişiklik ile de çalışma hayatında daha uzun kalmayı teşvik edecek bir sistem planlanıyor. Çalışanlar emekli maaşını yükseltmek için daha yüksek prim ödeyecek ve daha çok gün çalışacak. Böylece daha çok günü olan, daha yüksek maaş alabilecek. Bir başka düzenlemeyle genç sigortalılar için yeni emeklilik şartlarının geleceği konuşuluyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile de çalışanlara ikinci maaş yolu açılacak. Bu modelde işveren de bireysel emeklilik sistemine katkı sağlayacak. Ayrıca bu sistem çalışan emekliler için de uygulanması gündemde.

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