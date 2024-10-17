Konut Fiyat Endeksi reel olarak düştü! İşte oranlar

Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 1 artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 27.4 arttı, reel olarak ise yüzde 14.7 azaldı. Merkez Bankası'nın verilerine göre, yıllık bazda en yüksek fiyat artışı olan bölgeler yüzde 45.2 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır, yüzde 44.7 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari, Muş, yüzde 38.2 ile Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak oldu. Yıllıkta en az fiyat artışı olan bölgeler ise yüzde 13.7 ile Antalya, Burdur, Isparta, yüzde 23.1 ile İzmir ve yüzde 23.4 ile İstanbul olarak belirlendi. İstanbul, Ankara ve Antalya, ağustos ayında en çok konut satışının gerçekleştiği 4 ilden 3'ü olarak dikkat çekiyor.

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