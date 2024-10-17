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İsrafa dondurulmuş ekmek çözümü

Donuk Fırıncılık Ürünleri (DFU), 16 Ekim Dünya Ekmek Günü dolayısıyla "İsrafı, dondurulmuş ekmek kullanarak önleyin" çağrısı yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024
İsrafa dondurulmuş ekmek çözümü

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Donuk Fırıncılık Ürünleri (DFU), 16 Ekim Dünya Ekmek Günü dolayısıyla "İsrafı, dondurulmuş ekmek kullanarak önleyin" çağrısı yaptı. DFU Genel Müdürü Ilgın Hasırcıoğlu, porsiyon ekmeklerini, bir kişinin rahatça bitirebileceği şekilde 35-40 gram ağırlığında ürettiklerini belirterek, "Böylece ekmeklerimiz kullanılacak kadar çözdürülüyor ve israf edilmiyor" dedi.

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