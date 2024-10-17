Donuk Fırıncılık Ürünleri (DFU), 16 Ekim Dünya Ekmek Günü dolayısıyla "İsrafı, dondurulmuş ekmek kullanarak önleyin" çağrısı yaptı. DFU Genel Müdürü Ilgın Hasırcıoğlu, porsiyon ekmeklerini, bir kişinin rahatça bitirebileceği şekilde 35-40 gram ağırlığında ürettiklerini belirterek, "Böylece ekmeklerimiz kullanılacak kadar çözdürülüyor ve israf edilmiyor" dedi.
İsrafa dondurulmuş ekmek çözümü
Donuk Fırıncılık Ürünleri (DFU), 16 Ekim Dünya Ekmek Günü dolayısıyla "İsrafı, dondurulmuş ekmek kullanarak önleyin" çağrısı yaptı.
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024