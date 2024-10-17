İsrafa dondurulmuş ekmek çözümü

Donuk Fırıncılık Ürünleri (DFU), 16 Ekim Dünya Ekmek Günü dolayısıyla "İsrafı, dondurulmuş ekmek kullanarak önleyin" çağrısı yaptı. DFU Genel Müdürü Ilgın Hasırcıoğlu, porsiyon ekmeklerini, bir kişinin rahatça bitirebileceği şekilde 35-40 gram ağırlığında ürettiklerini belirterek, "Böylece ekmeklerimiz kullanılacak kadar çözdürülüyor ve israf edilmiyor" dedi.

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