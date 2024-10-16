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Evlenene 75 bin TL çeyiz yardımı!

Ölüm aylığı alan Bağ-Kur'lu ve SSK'lı kız çocuklarına, evlendiklerinde SGK tarafından çeyiz yardımı ödeniyor. Bu para, kız çocuğunun aldığı yetim maaşının 24 ile çarpılması ile bulunuyor. Böylece evlenen kız çocuğu 2 yıllık maaşını peşin olarak alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ekim 2024
Evlenene 75 bin TL çeyiz yardımı!

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Ölüm aylığı alan Bağ-Kur'lu ve SSK'lı kız çocuklarına, evlendiklerinde SGK tarafından çeyiz yardımı ödeniyor. Bu para, kız çocuğunun aldığı yetim maaşının 24 ile çarpılması ile bulunuyor. Böylece evlenen kız çocuğu 2 yıllık maaşını peşin olarak alıyor. 12 bin 500 lira taban aylık düzenlemesine göre yüzde 25 hissesi olan çocuğun en düşük ölüm aylığı 3 bin 125 lira seviyesinde bulunuyor. Buna göre en düşük ödeme 75 bin lira oluyor. Memur yakınlarında ise farklı bir uygulama bulunuyor. 12 maaş tutarında evlenme ikramiyesi ödeniyor. Çeyiz desteği bir kereye mahsus ödeniyor. Bu desteğin alınabilmesi izin 5 yıllık hak düşürücü süre söz konusu bulunuyor.

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