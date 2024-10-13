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Yatırımcılar dikkat: Borsada son bir yılda en çok değer kaybeden hisseler sıralandı

Son aylarda borsada yaşanan dalgalanmalar birçok hisse senedinin ciddi değer kaybına uğramasına yol açtı. 2024 yılında %18,82 artış gösteren BİST100 endeksi, bazı hisselerin ise büyük düşüşler yaşamasını engelleyemedi. Özellikle gayrimenkul ve enerji sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketler, yatırımcılarına son bir yılda en çok kaybettiren hisseler arasında yer aldı.

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 23:53 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 23:53
Yatırımcılar dikkat: Borsada son bir yılda en çok değer kaybeden hisseler sıralandı

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Borsada son aylarda yaşanan dalgalanmalar, birçok yatırımcının zarar etmesine neden oldu. BİST100 endeksi 2024 yılında %18,82 oranında artış göstermesine rağmen, bazı hisselerde ciddi düşüşler yaşandı. Peki, BIST 100 endeksine göre son bir yılda yatırımcılarına en çok kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu? İşte detaylar...

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

BORSADA SON BİR YILDA EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER

Borsada son aylarda yaşanan dalgalanmalar, birçok yatırımcının zarar yaşamasına neden oldu. BİST100 endeksi 2024 yılında %18,82 oranında artış göstermesine rağmen, bazı hisselerde ciddi düşüşler görüldü. Son bir yıl içerisinde değer kaybeden hisse senetleri arasında önemli isimler öne çıktı.

İlk sırada %85,59'luk değer kaybıyla Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) yer alıyor. PEKGY'yi, %67,04 düşüşle Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAYAS) takip ediyor. Üçüncü sırada %62,13'lük düşüş yaşayan Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) bulunuyor. Listenin devamında ise %61,94 düşüşle Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN) geliyor.

Yatırımcılar dikkat: Borsada son bir yılda en çok değer kaybeden hisseler sıralandı

İŞTE SON BİR YILDA EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELER...

Hisse Adı Kapanış (TL) Bir Yıl Önceki Fiyat (TL) Son Bir Yılda Yüzdelik Değişim
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) 4,09 28,40 -%85,59
Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAYAS) 42,78 129,80 -%67,04
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) 49,30 130,20 -%62,13
Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN) 39,20 103,00 -%61,94
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (QUAGR) 2,56 6,72 -%61,90
Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR) 27,14 70,60 -%61,55
Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL) 32,40 79,40 -%59,19
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) 17,60 42,18 -%58,27
Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. (KLSER) 33,72 80,66 -%58,19
Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN) 418,00 993,40 -%57,92

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