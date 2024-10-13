Yatırımcılar dikkat: Borsada son bir yılda en çok değer kaybeden hisseler sıralandı

Borsada son aylarda yaşanan dalgalanmalar, birçok yatırımcının zarar etmesine neden oldu. BİST100 endeksi 2024 yılında %18,82 oranında artış göstermesine rağmen, bazı hisselerde ciddi düşüşler yaşandı. Peki, BIST 100 endeksine göre son bir yılda yatırımcılarına en çok kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu? İşte detaylar...
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BORSADA SON BİR YILDA EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER
Borsada son aylarda yaşanan dalgalanmalar, birçok yatırımcının zarar yaşamasına neden oldu. BİST100 endeksi 2024 yılında %18,82 oranında artış göstermesine rağmen, bazı hisselerde ciddi düşüşler görüldü. Son bir yıl içerisinde değer kaybeden hisse senetleri arasında önemli isimler öne çıktı.
İlk sırada %85,59'luk değer kaybıyla Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) yer alıyor. PEKGY'yi, %67,04 düşüşle Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAYAS) takip ediyor. Üçüncü sırada %62,13'lük düşüş yaşayan Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) bulunuyor. Listenin devamında ise %61,94 düşüşle Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN) geliyor.