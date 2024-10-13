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Uzman isim hepsini tek tek yorumladı! Bu haftaya dikkat! Altın, gümüş, euro, dolar ve borsa...

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kişisel YouTube kanalı üzerinden yaptığı açıklamalarla yeni haftaya dair beklentilerini paylaştı. Altın, dolar ve euro gibi önemli yatırım araçlarıyla ilgili dikkat çeken analizler yapan Memiş, yatırımcıları dalgalanmalara karşı uyardı ve piyasalardaki olası gelişmelere hazırlıklı olmalarını tavsiye etti.

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 19:28 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 19:28
Uzman isim hepsini tek tek yorumladı! Bu haftaya dikkat! Altın, gümüş, euro, dolar ve borsa...

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Uzman isim İslam Memiş, YouTube kanalında altın, dolar ve euro piyasalarındaki son durumu değerlendirerek, yatırımcılar için kritik uyarılarda bulundu. Borsa ve dövizdeki hareketliliklere dikkat çeken Memiş, yeni haftanın finansal riskler ve fırsatlar barındırdığına işaret etti. Yatırımcıların temkinli olmaları gerektiğini belirtti. İşte uzman ismin haftalık değerlendirmesi...

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Borsa İstanbul 100 Endeksi

Borsa İstanbul 100 Endeksi, 8.876 puandan haftayı %1 değer kaybıyla kapattı. Geçtiğimiz hafta da 8.800-9.200 puan aralığını takip etmeye devam ettik ve bu bant aralığı yine önümüzdeki hafta da geçerli olacak. Borsadaki düşük seviyeler yatırımcıların beklemesine neden oluyor, bu da yaklaşık 7,5 milyon borsa yatırımcısının bir kısmının borsadan uzaklaşmasına yol açıyor. Borsanın düşük getirisi karşısında tarım emtialarıyla ilgili görüşlerim sabit kalmaya devam ediyor. 2025 yılında tarım mallarının borsaya göre daha fazla getiri sağlayacağını düşünüyorum.

Dolar Kuru

Dolar kuru 34,27 TL seviyesinden haftayı kapattı. Yukarıda 34,60 TL direncini, aşağıda ise 34,18 TL destek seviyesini takip etmeye devam edeceğiz. Dolar kurundaki düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz.

Euro/Dolar Paritesi

Euro/Dolar paritesi 1,0937 seviyesinden haftayı kapattı. Aşağıda 1,08, yukarıda 1,12 seviyelerini takip edeceğiz. Paritenin aşağıya mı yoksa yukarıya mı kırılacağına dair net bir işaret henüz yok.

Uzman isim hepsini tek tek yorumladı! Bu haftaya dikkat! Altın, gümüş, euro, dolar ve borsa...

Altın ve Gümüş Yatırımları

Altın tarafında ons altın yükselişle 2.605 dolar seviyesine geldi. Gram altın da 3.100 TL seviyesine kadar geriledi. Gümüşte de pozisyonlarımızı kapatmıştık ve gümüşün gram fiyatı haftayı 34,78 TL seviyesinden kapattı. Altın ve gümüşte yükseliş beklentim devam ediyor.

Petrol Fiyatları

Brent petrolün varil fiyatı 85,65 dolar seviyesinde, Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimler sebebiyle petrol fiyatları yukarı yönlü hareket edebilir. Petrol fiyatlarını yukarıda 80 dolar direncini geçmesini bekliyoruz.

Bitcoin ve Kripto Para Piyasaları

Bitcoin haftayı 63.014 dolardan kapattı ve %5,5'lik bir yükseliş gösterdi. Bitcoin'de kısa vadede 58.500-63.500 dolar aralığını takip edeceğiz. Yıl sonu beklentim ise 80.000 dolar seviyelerinde.

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme

Son olarak, kredi kartı limiti 100.000 TL üzerinde olan kullanıcılar için yıllık 750 TL savunma sanayi katkı payı alınacak. Kredi kartı limiti yüksek olan kullanıcılar bu durumu göz önünde bulundurmalı. Bu konuda kişisel olarak doğru bulmadığımı ifade etmek isterim, çünkü bu kesintinin bankalar tarafından yapılması gerektiğini düşünüyorum.

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