SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 13 Ekim 2024 MPİ Süper Loto sonuçları kazanan numaralar!

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ile 60 arasında 6 sayı seçerek oynanır. Her kolon için 6 TL ödenir. Eğer kendi numaralarınızı seçmek istemezseniz, "SEN SEÇ" kutucuğunu işaretleyerek terminalin rastgele 6 numara seçmesini sağlayabilirsiniz.

Ayrıca, Sistem Oyunu ile 6'dan fazla rakam işaretleyip farklı kombinasyonlar oluşturabilir ve kazanç şansınızı artırabilirsiniz. Kazanma ihtimali oynadığınız kolon sayısına ve bildiğiniz numara adedine göre değişir.