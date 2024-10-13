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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 13 Ekim 2024 MPİ Süper Loto sonuçları kazanan numaralar!

13 Ekim 2024 tarihli Süper Loto çekilişi büyük bir heyecanla bekleniyor. 288.422.914 TL devreden büyük ikramiye, şans oyunu severler için ekran başında yerlerini almalarını sağladı. Canlı yayında noter huzurunda gerçekleşen çekilişle şanslı numaralar belirlenecek ve bilet kontrolleri başladı. Haftanın üç günü düzenlenen Süper Loto'nun bu hafta son çekilişi bu akşam yapılıyor. İşte bu akşamki çekilişin sonuçları...

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 20:27 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 20:27
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 13 Ekim 2024 MPİ Süper Loto sonuçları kazanan numaralar!

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Süper Loto'nun 13 Ekim 2024 tarihli çekilişi büyük ikramiye heyecanı ile tamamlandı. Canlı yayında, noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile şanslı numaralar belirlendi. Devreden 288.422.914 TL'lik büyük ikramiye için şans oyunu severler biletlerini kontrol etmeye başladı. Her hafta üç kez düzenlenen Süper Loto'nun bu akşamki çekilişi, büyük bir merakla takip edildi.

MİLLİ PİYANGO 13 EKİM SONUÇLARI

Süper Loto heyecanı 13 Ekim 2024 tarihinde saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle devam ediyor. Canlı yayında noter huzurunda yapılan çekilişin sonuçları şans oyunu tutkunları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 288.422.914 TL devreden büyük ikramiye için tüm gözler çekiliş sonuçlarına çevrildi.

SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango TV'den canlı yayınlanan çekilişle birlikte kazandıran şanslı numaralar açıklandı. Sonuçlar ise MPİ'nin resmi sorgulama ekranında paylaşıldı. Bilet kontrolü yapmak isteyenler Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden sonuçları kolayca sorgulayabilirler.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 13 Ekim 2024 MPİ Süper Loto sonuçları kazanan numaralar!

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ile 60 arasında 6 sayı seçerek oynanır. Her kolon için 6 TL ödenir. Eğer kendi numaralarınızı seçmek istemezseniz, "SEN SEÇ" kutucuğunu işaretleyerek terminalin rastgele 6 numara seçmesini sağlayabilirsiniz.

Ayrıca, Sistem Oyunu ile 6'dan fazla rakam işaretleyip farklı kombinasyonlar oluşturabilir ve kazanç şansınızı artırabilirsiniz. Kazanma ihtimali oynadığınız kolon sayısına ve bildiğiniz numara adedine göre değişir.

  • 6 bilen büyük ikramiyeyi kazanır.
  • 5 bilen ikinci kategoride ödül kazanır.
  • 4 bilen, 3 bilen ve 2 bilen ise farklı ödül kategorilerine dahil olur.
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