Happy Group, 25. yılında 230 milyon TL yatırım yapacak

Bünyesinde Happy Moon's, İkon, Manhattan, Bob's ve Little Buddha markalarını barındıran Happy Group; sektördeki 25'inci yılını kutluyor. 3 bin 700 çalışana ve 68 şubeye ulaşan grup, yatırımlara devam ediyor.

Happy Group CEO'su Hüseyin Aymutlu, "Yurtiçinde, 'Little Buddha' şube sayısını 20 -30'a çıkacağız. 'Manhattan'ları ise zincir restoran haline getireceğiz. İddialı bir küçük food court markasını satın alıp büyüteceğiz" dedi. Aymutlu, 2024'ün sonunda 75 şubeye ulaşacaklarını ve toplamda 230 milyon TL yatırım yapacaklarını belirtti. İstanbul Manhattan'da düzenlenen 25. yıl kutlamasında konuşan Hüseyin Aymutlu, "Misafirlerimizin acıktıklarında akıllarına gelen ilk yer olmak, geldiklerinde hak ettikleri değeri görüp, mutlu olmalarını sağlamak en büyük önceliğimdi. 25 sene öncesinde tek bir noktada başlayan yolculuğuma, 68 şube ve 3700 kişilik büyük bir aile ile devam ediyorum. Uluslararası bir zincir markası olma yolunda ilerliyoruz" dedi.