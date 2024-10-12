116 ülkeye Türk çayı ihraç edildi

Türkiye, yılın 9 ayında 116 ülkeye gerçekleştirdiği çay ihracatından 18 milyon 23 bin 919 dolar gelir elde etti. Dünyada üzerine kar yağan tek çaya sahip Türkiye'den 9 ayda 3 bin 642 ton çay ihraç edildi.

Belçika, Birleşik Krallık, KKTC, Almanya ve ABD, çay dış satımından en çok gelir elde edilen 5 ülke oldu. Yılın 9 aylık döneminde Belçika'ya 6.1 milyon, Birleşik Krallık'a 2 milyon 766 bin 299, KKTC'ye 1 milyon 338 bin 382, Almanya'ya 1 milyon 318 bin 268 ve ABD'ye de 1 milyon 246 bin 456 dolarlık çay satıldı. 2023'ten farklı olarak Moritanya, Tunus, Mısır, Küba, Burundi, Namibya, Kolombiya, Kamboçya ve Slovenya'nın da olduğu 17 ülkeye bu dönem çay gönderildi. Türkiye'nin çay ihracatının yüzde 45'lik kısmı Rize'den yapıldı.