Şirketlerin tercihi alacak sigortası

Ticari alacak sigortası, şirketlerin finansal risklerini en aza indirerek sürdürülebilir büyüme kaydetmelerinde önemli yer tutuyor. Allianz Trade Türkiye de şirketlerin alacak sigortasının yararlarına dikkat çekebilmek adına, Türkiye'nin en büyük 500 şirketiyle bu yıl 7'nci kez düzenlediği Ticari Alacak Risk Yönetimi Anketi sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre; ticari alacak sigortası en çok kullanılan teminat ürünlerinden biri olarak dikkat çekti.

TAHSİLAT RİSKİ VAR

Ankete katılan şirketlerin yüzde 63'ü ihracatçı konumda ve ankete verdikleri yanıtlar da alacak sigortasının öneminin gün geçtikçe önem kazandığının kanıtı niteliğinde. Bu ihracatçı şirketlerin büyük çoğunluğu yeni ihracat müşterilerini sektör ve pazar araştırmalarından, talep ölçümlemelerinden ve yurt dışı fuarlardan bulduklarını belirtiyor. Ankete göre şirketler alacakların ve tahsilat riskinin yönetimini yüzde 36 oranında finans bölümlerine emanet ettiklerini belirtti. Vadeli alacaklarına karşılık teminat olarak tercih ettikleri ürünler arasında yüzde 41 ile alacak sigortası dikkat çekerken, şirketlerin yüzde 45'i ticari alacak riskini yönetmek amacıyla, farklı şirketlerden, piyasa ve müşteri istihbaratı için doğrudan hizmet satın aldığını ifade etti.