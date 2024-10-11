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Fintek için ortak çalışma

Türk dünyası fintek alanında ortak çalışma yürütecek. "Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu"nun imza töreni, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin himayesinde, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nin (TÖDEB) öncülüğünde, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan gelen fintek dernekleri temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Ekim 2024
Fintek için ortak çalışma

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Türk dünyası fintek alanında ortak çalışma yürütecek. "Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu"nun imza töreni, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin himayesinde, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nin (TÖDEB) öncülüğünde, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan gelen fintek dernekleri temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu" ile tecrübe aktarımını sağlayacaklarını belirterek, "Hızlıca bütün Türk dünyasında finansal teknolojiler alanındaki düzenlemeleri ve kurumsal altyapıyı birbirlerine uyumlu hale getirebilmeyi hedefliyoruz" dedi. TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin de "Türk fintek ekosistemini bir fintek üssü yapabilmek adına üyelerimizle beraber tam gaz çalışıyoruz" diye konuştu.

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