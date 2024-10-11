Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili verileri açıkladı. BES'te toplam fon büyüklüğü 1 trilyon 62 milyar lira oldu. Toplam fon büyüklüğünün 937 milyar 70 milyon lirası katılımcılardan gelirken, sistemdeki devlet katkısı 124 milyar 825 milyon lira oldu. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 9 milyon 322 bin kişi oldu. Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) 27 Eylül 2024 verileri de EGM tarafından açıklandı. Katılımcı sayısının 7 milyon 525 bin olduğu sistemde toplam fon büyüklüğü ise 77.7 milyar lira oldu. Sistemdeki devlet katkısının 4 milyar 758 milyon olduğu OKS'de sertifika sayısı ise 11 milyon 269 bin olarak kayıtlara geçti.

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