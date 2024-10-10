Yaz sezonunda satılan en pahalı uçak biletinin fiyatı açıklandı

2024 yılı yaz sezonunun karnesi belli oldu. Enuygun.com, gözde rotaları, en pahalı ve en ucuz biletleri açıkladı. Yaz sezonunda Ege ve Akdeniz otelleri ile vizesiz rotalar tatilcilerin gözdesi oldu. En çok tercih edilen otel destinasyonlarına bakıldığında, yurt içinde Alanya, Bodrum, Fethiye, Kemer, Çeşme ve Marmaris; yurt dışında ise Dubai, Bakü, Batum, Girne, Saraybosna, Moskova ve Belgrad öne çıktı. Yurt içinde gidiş-dönüş olmak üzere en çok İstanbul-Antalya ve İstanbul- Trabzon güzergahları için uçak bileti tercih edildi. Türkiye'den yurt dışına en çok bilet alınan lokasyonlar arasında KKTC, Almanya, Azerbaycan, Özbekistan ve Suudi Arabistan yer aldı. Satın alınan en pahalı uçak bileti 380 bin 777 lira fiyatıyla İstanbul-Beijing rotası için oldu. En ucuz uçak bileti ise 577,99 lira Konya-İstanbul rotası için alındı. Yazın en çok otobüs bileti alınan destinasyonları arasında Ankara, İstanbul, Antalya, Bursa ve Adana ön plana çıktı. Satın alınan en ucuz otobüs bileti fiyatı 15 lira ile Adana-Mersin, en pahalısı 3 bin lira ile Yunanistanİstanbul rotasında görüldü.

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