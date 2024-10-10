ŞOK Market 12 Ekim 2024 Cumartesi İndirimleri Belli Oldu! İşte Aktüel Ürünler Listesi

ŞOK marketin 12 Ekim 2024 Cumartesi günü itibarıyla geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu belli oldu. ŞOK'un bu hafta sonu sunduğu fırsatlar arasında hem mutfak gereçleri hem de kişisel bakım ürünleri öne çıkıyor.