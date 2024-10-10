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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman 2024? Ekim ayı faiz beklentisi ne yönde? Altın, dolar, mevduat...

Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı piyasalarda ve vatandaşlar arasında büyük bir merakla bekleniyor. Yılın en önemli ekonomik gelişmelerinden biri olan PPK toplantıları, Türkiye’nin para politikalarının şekillenmesinde kritik rol oynuyor. Ekim ayında yapılacak toplantı öncesinde gözler Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararına çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 13:53 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 13:17
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman 2024? Ekim ayı faiz beklentisi ne yönde? Altın, dolar, mevduat...

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Yurt içi piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alınacak yeni faiz kararına odaklandı. Ekonominin nabzını tutan bu kritik toplantıda Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizine ilişkin kararlarını belirlemek üzere yeniden bir araya gelecek.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl içerisinde gerçekleştireceği toplantı takvimini paylaşmıştı. Takvime göre, Para Politikası Kurulu (PPK), ekim ayı toplantısını 17 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirecek.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

Para Politikası Kurulu toplantılarında faiz oranlarına ilişkin olarak alınan kararlar, gerekçeleri ile birlikte, toplantı ile aynı gün saat 14.00'da kamuoyu ile paylaşılıyor.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

SON TOPLANTIDA NE KARAR ALINDI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tutmuştu.

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