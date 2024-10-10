Merkez Bankası faiz kararı ne zaman 2024? Ekim ayı faiz beklentisi ne yönde? Altın, dolar, mevduat...

Yurt içi piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alınacak yeni faiz kararına odaklandı. Ekonominin nabzını tutan bu kritik toplantıda Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizine ilişkin kararlarını belirlemek üzere yeniden bir araya gelecek.