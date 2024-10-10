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Kırtasiyelerin KDV oyunu ifşa oldu! Vergisi sıfır olan kitap fişi kesmeye başladılar

Bazı kırtasiyeler yüzde 18’lik KDV’den kaçmak için vergisi sıfır olan kitap fişi kesmeye başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024
Kırtasiyelerin KDV oyunu ifşa oldu! Vergisi sıfır olan kitap fişi kesmeye başladılar

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Birçok sektörde yapılan eksik vergi uygulaması kırtasiyeye de sıçradı. Okul öncesi ürünlerine fahiş zam yapan bazı kırtasiyecilerin, sattıkları ürünlerde yüzde 18'lik KDV'den kaçmak için vergisi sıfır olan kitap fişi kestikleri görüldü.

'ŞİKAYET EDIİ' ÇAĞRISI
Tüketicilerin yaptıkları alışverişlerde KDV oranını sıfır olarak görmesi, sektördeki açığı ortaya koydu. Vergi uzmanları, kırtasiyecilerin bu tür usulsüz işlemlerle geçici bir kâr elde edebileceğini, ancak kapsamlı denetimlerle birlikte yüksek para cezaları ve işletmenin itibar kaybı gibi sonuçlarla karşılaşabileceklerini vurguluyor. Vergi bilincinin artırılmasının önemine dikkat çeken uzmanlar, vatandaşlara "Bu tür uygulamalarla karşılaşırsanız şikayette bulunun" çağrısı yapıyor.

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