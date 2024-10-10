Evde bakım maaşı yatan iller listesi Ekim 2024 | Ekim ayı evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?

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Evde bakım maaşı sorgulama ekranı 2024 Ekim ayının ortalarına yaklaşırken hak sahipleri tarafından yoğun bir şekilde kontrol edilmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her ay düzenli olarak evde bakım maaşlarını ödemekte ve bu ödemeler belirlenen gün ve tarihlerde hesaplara aktarılmaktadır.

(Takvim Foto Arşiv) EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER EKİM 2024: EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? Evde bakım parası her ay belirli tarihlerde düzenli olarak hesaplara geçiyor. Ekim ayı evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak söz konusu ödemeler ayın ortalarına doğru hesaplara yatırılıyor. Konuyla ilgili haber geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.