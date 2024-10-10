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Evde bakım maaşı yatan iller listesi Ekim 2024 | Ekim ayı evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli bireylere ve ailelerine sağlanan önemli bir destek ödemesidir. Bu ödemeler, her ay düzenli olarak, bakıma ihtiyacı olan engellilerin hesaplarına yatırılmaktadır. 2024 Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi hak sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İşte ödeme günleri ve detaylar...

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 09:03 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 09:03
Evde bakım maaşı yatan iller listesi Ekim 2024 | Ekim ayı evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?

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Evde bakım maaşı sorgulama ekranı 2024 Ekim ayının ortalarına yaklaşırken hak sahipleri tarafından yoğun bir şekilde kontrol edilmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her ay düzenli olarak evde bakım maaşlarını ödemekte ve bu ödemeler belirlenen gün ve tarihlerde hesaplara aktarılmaktadır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER EKİM 2024: EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım parası her ay belirli tarihlerde düzenli olarak hesaplara geçiyor. Ekim ayı evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak söz konusu ödemeler ayın ortalarına doğru hesaplara yatırılıyor. Konuyla ilgili haber geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI

18 yaşından büyükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda; 'ağır engelli' veya 'tam bağımlı', 18 yaşından küçükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda ise 'ağır engelli veya 'çok ileri düzeyde özel gereksinimi vardır', 'belirgin özel gereksinimi vardır' ve 'özel koşul gereksinimi var' ifadelerinden birinin yer alması gerekiyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi halinde engelli birey evde bakım yardımından yararlanmaya başlıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EVDE BAKIM AYLIĞI TELEFON VE İNTERNET ÜZERİNDEN NASIL SORGULANIR?

Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

Evde bakım parası SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

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