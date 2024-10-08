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Yok öyle yüksek gelir düşük vergi... Hazine ve Maliye Bakanlığı sporcuları radara aldı: Yıldız isimler listede!

Vergi kayıplarının önlenmesi amacıyla çalışmalarını yürüten Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelir beyanında bulunmayan sporcuları yakın takibe aldı. Yapılan incelemeler sonucunda, farklı spor dallarında faaliyet gösteren yaklaşık 1900 sporcunun gelirleri mercek altına alındı. Yapılan çalışma sporcuların toplamda 5 milyar liralık gelirini beyan dışında bıraktığını ortaya koydu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 10:55 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 11:11
Yok öyle yüksek gelir düşük vergi... Hazine ve Maliye Bakanlığı sporcuları radara aldı: Yıldız isimler listede!

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek gelir elde eden ancak gelirini beyan dışı bırakan sporcuları radarına aldı.

KAYIT DIŞIYLA MÜCADELE
Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamına farklı sektör ve meslek kollarına ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Başkanlık, beyan dışı bırakılan yüksek tutarlı sporcu ücretlerine ilişkin çalışma başlattı.

Maliye kayıt dışı ekonomi ile mücadelesini sürdürüyor (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Maliye kayıt dışı ekonomi ile mücadelesini sürdürüyor (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

FUTBOL, BASKETBOL, VOLEYBOL...
Sporcuların aldığı yüksek ücretlere ilişkin beyanda bulunup bulunmadığını kontrol eden Gelir İdaresi, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında futbol, basketbol ve voleybol branşlarında oynayan profesyonel sporculara kulüplerce ödenen ücretlerden bazılarının beyan dışı bırakıldığını tespit etti.

Maliye yüksek gelir elde edip düşük vergi ödeyen sporcuları radara aldıMaliye yüksek gelir elde edip düşük vergi ödeyen sporcuları radara aldı

Gelir Vergisi Kanunu uyarınca kulüpler sporculara ödediği ücretlerden vergi kesintisi yapıyor. Sporcuların elde ettiği ücret geliri, gelir vergisi tarifesinin 4'üncü dilimini aştığı takdirde bu meslektekilerin beyanname vermesi ve artan oranlı hesaplanan vergi ödemesi gerekiyor.

Yürütülen çalışmada, 1900 sporcu analiz edildi. Gelir İdaresi Başkanlığı verileri, kulüplerin beyanları, sözleşme bilgileri, ulusal ve uluslararası basında yer alan haberler ve kulüpler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan transfer bilgileriyle çapraz kontrole tabi tutuldu.

Çalışma sonucu 2021-2023 yıllarında elde edilen ücret gelirlerinde büyük vergi kayıpları saptandı.

YILDIZ İSİMLER DE LİSTEDE
Aralarında milyon dolarlık kontratlara sahip yıldız isimlerin de olduğu 400 sporcunun, son 3 yılda yaklaşık 5 milyar lira ücret gelirini beyan dışı bıraktığı ve 100 sporcunun da beyanname vermesine rağmen ücret gelirini bildirmediği belirlendi.

SPORCULAR İZAHA DAVET EDİLECEK
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Gelir İdaresi Başkanlığının söz konusu sporcuları izaha davet edeceğini ve beyan dışı bırakılan kazançlarını beyan etmelerini isteyeceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (Fotoğraf:AA)Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (Fotoğraf:AA)

Şimşek, "İzaha davet kapsamında gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen sporculardan ödenmeyen vergi cezalı şekilde talep edilecek." dedi.

"KAYIT DIŞI OLANDAN VERGİ ALMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"
Vergide adalet ve verimlilik ilkesi çerçevesinde kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik denetimlerinin sürdüğünü vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Maliye olarak 'çok kazanan ancak düşük gelir beyan edenlerin' kapısını çalmayı sürdürüyoruz. Yüksek gelir elde eden ve gelirini gizleyenlere yönelik denetim çalışmalarımız devam edecek. Kayıt dışı olandan vergi almak için ne gerekiyorsa yapacağız."

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