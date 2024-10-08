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Türk Henkel ilke imza attı!

Türk Henkel, Türkiye’nin ‘Energy Management Insight Award’ ödülünü alan ilk şirketi oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024
Türk Henkel ilke imza attı!

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Türk Henkel'in Ankara Tüketici Markaları Fabrikası, '2024 Enerji Yönetimi İçgörü Ödülü'ne (Energy Management Insight Award) layık görüldü. "Temiz Enerji Bakanlığı (Clean Energy Ministerial - CEM) tarafından iletilen '2024 Enerji Yönetimi İçgörü Ödülü titiz bir şekilde yürüttüğümüz ISO 50001 enerji yönetimi çalışmalarımızın bir sonucu" diyen Türk Henkel Ankara Tüketici Markaları Fabrikası Direktörü Özgür Dilmen, "Türk Henkel olarak, bu prestijli ödülü Türkiye'de alan ilk şirket olduğumuz için büyük bir gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı.

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