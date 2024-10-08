Binbin halka arz sonuçları açıklandı! BINBN Hisse ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

SPK tarafından halka arzı onaylanan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş., toplam 278.910 yatırımcıya pay satışı gerçekleştirdi. Kişi başı ortalama 61 lot düşerken, yatırımcılar için ortalama 5.602 TL değerinde bir pay verildi. Yüzde 5'ten fazla pay alan bir yatırımcı olmadı.

📊 Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknoloji A.Ş. 'nin halka arz sonuçları belli oldu.

Halka arz büyüklüğü toplam 1.561.450.000 TL olarak gerçekleşti ve yatırımcıların yoğun ilgisi ile 17 milyon adet lot dağıtıldı. Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. halka arzı 'BINBN' Bist koduyla Yıldız Pazar'da 9 Ekim 2024 Çarşamba günü işlem görmeye başlayacak.

💰 Binbin Halka Arz Kaç Lot Verdi?

🛠️ SPK tarafından halka arzı onaylanan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş., 4 Ekim'de talep toplama sürecini tamamladı. Toplamda 278.910 yatırımcıya pay satışı yapıldı ve kişi başı ortalama 61 lot düştü.