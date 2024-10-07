181 ülkeye Türk halısı ihraç edildi

Türk halıcılar, 181 ülke ve serbest bölgeye 9 ayda ihraç ettikleri 429 milyon 566 bin metrekare halıdan 2 milyar 86 milyon dolar gelir elde etti. Halıcılar, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 6.7 artırdı. Sektör, en fazla geliri 1 milyar 628 milyon dolarla makine halılarından elde etti. 382 milyon 620 bin dolarla tufte halıları (özel tasarım), 68 milyon 225 bin dolarla el halıları ve 6 milyon 888 bin dolarla kilim takip etti. El halıları ihracatı yüzde 101.4 artarken, kilim ihracatı yüzde 35 büyüdü.

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