Bursa Kebap Evi Türk mutfağını dünyaya tanıtıyor!

Bu sene 14. yaşını kutlayan Bursa Kebap Evi, globalleşme stratejisiyle Türk mutfağını dünyaya tanıtıyor. Yönetim Kurulu Başkanı M.Cem Helvacı, Almanya, İngiltere, Kanada, BAE, İran, Irak, Pakistan ve Suudi Arabistan olmak üzere 8 ülkeye başta et ürünleri olmak üzere Kestane şekeri, Kozahan Türk Kahvesi ve Kemalpaşa tatlısı gibi yan ürünleri dışında Bursa Kebap Evi franchise sistemini ve know-how'ını ihraç etiklerini belirtti. Cem Helvacı 2023 yılını 2,5 milyon dolar ihracat ile kapattıklarını bu yıl hedefin rakamı ikiye katlayıp 5 milyon dolar yapmak olduğunu söyledi.

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