Vanlı arıcıların bal sevinci

VAN'da 14 bin arı kovanıyla yılda ortalama 2 bin ton bal üretiminin gerçekleştirildiği kentte son yılların en verimli bal hasadı yapılıyor. Van'ın İpekyolu ilçesinde arıcılar, 2 bin 400 rakımlı Erek Dağı eteklerinde bal hasadı yaptı. Van Arıcılar Birliği Başkan Yardımcısı Halil Tandoğan, Van'da bin 400 arı işletmesinde yaklaşık 14 bin arı kovanın olduğunu ifade ederek, yılda 2 bin ton bal üretiminin gerçekleştirildiğini söyledi. Bu sene özellikle yağan yağışlardan dolayı bal üretiminin oldukça verimli geçtiğinin belirten Tandoğan, "Bu sene yağışlar istediğimiz gibi gerçekleşti. Verimli bir sene geçti diyebiliriz. Bütün arıcılarımızın yüzü gülüyor" dedi.

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