Kadınlara özel iş kıyafeti

Dowaksa, kadın çalışanlarının ihtiyaçlarına özel olarak tasarladığı iş kıyafetleri ile işte eşitlik ilkesini güçlendiren bir adıma daha imza attı. "Kadın Gücü İnisiyatifi"ni geçtiğimiz yıl hayata geçiren DowAksa, şimdi de bu kapsamda kadınlara özel tasarladığı iş kıyafetleriyle kadın çalışanların konforunu destekliyor. SEÇ Müdürü Ebru Tuygan, "Erkek vücut kalıplarına göre tasarlanan kıyafetler, kadın çalışanlarımız için konforsuz oluyordu. Yeni tasarımlar hem estetik hem de verimlilik açısından büyük önem taşıyor" dedi.

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