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Genç yeteneklere deneyim fırsatı

JTI Türkiye'nin iş hayatına adım atacak gençler için geliştirdiği FutureFlow Yaz Stajı Programı farklı üniversite ve bölümlerden 29 öğrencinin katılımı ile sona erdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ekim 2024
Genç yeteneklere deneyim fırsatı

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JTI Türkiye'nin iş hayatına adım atacak gençler için geliştirdiği FutureFlow Yaz Stajı Programı farklı üniversite ve bölümlerden 29 öğrencinin katılımı ile sona erdi.

4 bin 500'e yakın başvuru arasından ingilizce ve genel yetenek testi ile departman mülakatları süreçlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, oryantasyon etkinlikleri ile üretim aşamalarını gözlemlerken, üst yönetimin deneyimlerini dinleme, mentorluk ve eğitim imkanları da elde etti. JTI Türkiye'nin iş dünyası yetenek havuzuna kazandırdığı gençler 430'a ulaştı.

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