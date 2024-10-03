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Aile destek ödemeleri yattı mı 2024? Ekim ayı aile destek paketi ne zaman yatacak? e-Devlet ödeme sorgulama ekranı!

2024 yılı Ekim ayına girilmesiyle birlikte, Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere her ay düzenli olarak yapılan destek ödemeleri, ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Peki, bu ay Aile Destek ödemeleri hangi tarihte yatacak? İşte 2024 Ekim ayı Aile Destek Paketi ödeme takvimi ile ilgili detaylar…

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 07:29 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 07:29
Aile destek ödemeleri yattı mı 2024? Ekim ayı aile destek paketi ne zaman yatacak? e-Devlet ödeme sorgulama ekranı!

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Ekim ayına girilmesiyle birlikte, Aile Destek Programı ödemeleri için bekleyiş de başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan bu destek, hane gelirine göre belirlenerek ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2024 EKİM AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ekim ayı Aile Destek Ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Aile Destek ödemelerinin ayın ortalarına doğru yatırılması bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile Destek Paketi kapsamında her ay belirlenen tarihlerde ve en fazla 12 ay süreyle 850 ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda ödemeler gerçekleştiriliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

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