Aile destek ödemeleri yattı mı 2024? Ekim ayı aile destek paketi ne zaman yatacak? e-Devlet ödeme sorgulama ekranı!

Ekim ayına girilmesiyle birlikte, Aile Destek Programı ödemeleri için bekleyiş de başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan bu destek, hane gelirine göre belirlenerek ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.