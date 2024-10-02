TÜİK 3 AYLIK ENFLASYON FARKI: Emekli memur 3 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar, yüzde kaç olacak?

(Takvim Foto Arşiv) Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 21,67'sinin beklentilerinin yüzde 22,00 – 25,99 aralığında, yüzde 51,67'sinin beklentilerinin yüzde 26,00 – 29,99 aralığında, yüzde 15,00'ının beklentilerinin yüzde 30,00 – 33,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

(Takvim Foto Arşiv)

AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 64,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 46,23 arttı.



Aylık bazda TÜFE yüzde 2,47, Yİ-ÜFE yüzde 1,68 artış gösterdi.



TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,94, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 51,97 oldu. Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 23,86, geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 35,75 olarak gerçekleşti.



Böylece TÜFE, Ağustos 2023'ten, Yİ-ÜFE de Mayıs 2021'den bu yana en düşük oran kayıtlara geçti. TÜFE Ağustos 2023'te yüzde 58,94, Yİ-ÜFE de Mayıs 2021'de yüzde 38,33 olarak hesaplanmıştı.