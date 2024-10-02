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TÜİK 3 AYLIK ENFLASYON FARKI: Emekli memur 3 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Yıl sonuna doğru yaklaştıkça memur ve emekliler, maaş zammını belirleyecek enflasyon farkı için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı verileri merakla bekliyor. Özellikle eylül ayı enflasyon oranı, zam miktarının netleşmesi açısından kritik bir önem taşıyor. Merkez Bankası tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi, yıl sonu enflasyon beklentilerine dair önemli ipuçları sunarken, TÜİK’in açıklayacağı veriler maaşlara yapılacak artışın son şekli için belirleyici olacak.

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 11:50 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 11:50
TÜİK 3 AYLIK ENFLASYON FARKI: Emekli memur 3 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar, yüzde kaç olacak?

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Memur ve emekliler için yılın en önemli dönemlerinden biri olan Ocak zammı, enflasyon verileriyle şekillenmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları, maaş artışlarının belirlenmesinde kritik rol oynarken, kamuoyunun gözü Eylül 2024 verilerinde. Geçtiğimiz aylarda açıklanan enflasyon oranları sonrası, Temmuz ve Ağustos ayı için oluşan kümülatif zam farkı yüzde 5,77'ye ulaştı. Peki, Eylül ayı enflasyon beklentisi ne yönde? İşte detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2024 EYLÜL ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim Perşembe günü belli olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,31 iken, bu anket döneminde yüzde 43,14 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,71 iken, bu anket döneminde yüzde 27,49 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,30 ve yüzde 18,38 olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 34,22 olasılıkla yüzde 22,00 – 25,99 aralığında, yüzde 42,22 olasılıkla yüzde 26,00 – 29,99 aralığında, yüzde 13,26 olasılıkla ise yüzde 30,00 - 33,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 21,67'sinin beklentilerinin yüzde 22,00 – 25,99 aralığında, yüzde 51,67'sinin beklentilerinin yüzde 26,00 – 29,99 aralığında, yüzde 15,00'ının beklentilerinin yüzde 30,00 – 33,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 64,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 46,23 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,47, Yİ-ÜFE yüzde 1,68 artış gösterdi.

TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,94, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 51,97 oldu. Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 23,86, geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 35,75 olarak gerçekleşti.

Böylece TÜFE, Ağustos 2023'ten, Yİ-ÜFE de Mayıs 2021'den bu yana en düşük oran kayıtlara geçti. TÜFE Ağustos 2023'te yüzde 58,94, Yİ-ÜFE de Mayıs 2021'de yüzde 38,33 olarak hesaplanmıştı.

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