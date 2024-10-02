İstanbul Havalimanı dünyanın en iyisi seçildi

New York merkezli dünyaca ünlü seyahat dergisi Conde Nast Traveler'ın editör ve okuyucuları İGA İstanbul Havalimanı'nı 'Dünyanın En İyi Havalimanı' seçti.

'Okuyucuların Seçimi' anketi Conde Nast Traveler tarafından her yıl tekrarlanıyor. Ankete katılan yüz binlerce seyahat severin oylarıyla belirlenen listede İGA İstanbul Havalimanı, 2022'de olduğu gibi bir kez daha Singapur'da bulunan Changi Havalimanı'nı ikinci sırada bırakarak liderliğe yükseldi ve dünyanın zirvesine yerleşti.

İGA İstanbul Havalimanı geçtiğimiz aylarda yine önemli seyahat yayınlarından Travel + Leisure dergisi tarafından da 2024 yılının en iyi havalimanı seçilmişti. Conde Nast Traveler'ın listesinin üçüncü sırasında Güney Kore'deki Seul Incheon Havalimanı yer alırken, Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı ve İsviçre'deki Zürih Havalimanı takip etti. Hong Kong Uluslararası Havalimanı altıncı, Dubai Uluslararası Havalimanı yedinci ve Tokyo'nun Haneda Havalimanı sekizinci sırada yer aldı.