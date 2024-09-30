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İslam Memiş o tarihte altın fiyatının kaç para olacağını açıkladı: İşte 14-18-22 ayar altın fiyatı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altının Kapalıçarşı'da 3.000 TL seviyesini aşmasının ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş, altın yatırımcıları için 2024 sonu beklentilerini paylaşırken, piyasalardaki gelişmeleri analiz etti.

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 10:06 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 10:07
İslam Memiş o tarihte altın fiyatının kaç para olacağını açıkladı: İşte 14-18-22 ayar altın fiyatı

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Haber Global'e konuşan İslam Memiş, altın fiyatlarının önümüzdeki aylarda yükseliş trendini sürdüreceğini belirtti. "Her ay yeni bir rekor denemesi görebiliriz" diyen Memiş, merkez bankalarının faiz indirim sürecini sürdüreceğine dikkat çekti. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) küresel faiz oranlarında yapacağı düşüşün altın fiyatlarını olumlu etkileyeceğini belirtti.

Küresel Belirsizlikler Altını Destekliyor

İslam Memiş, Ortadoğu'da devam eden savaşların ve yaklaşan ABD seçimlerinin yarattığı belirsizliklerin altın fiyatlarını yukarı doğru baskıladığını belirterek, "Mükemmel fırtına adı altında bir resesyon endişesi de var.

2024 ve 2025 Gram Altın Beklentileri

İslam Memiş, gram altının son 22 yıldır Türkiye'de en karlı yatırım aracı olduğunu ve en yüksek yıllık getiriyi sağladığını hatırlattı.

"Altın Altın Çağını Yaşıyor"

İslam Memiş, altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu belirterek yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu: "Altının fiyatına değil, miktarına odaklanın."

İşte 14-18-22 ayar altın fiyatı

Gram Altın (TL/Gr): 2.921,45 TL

22 Ayar Altın TL/Gr: 2.777,21 - 2.931,70

18 Ayar Altın TL/Gr: 2.132,66 - 2.132,96

14 Ayar Altın TL/Gr: 1.650,70 - 2.496,12

Altın (ONS): 2.657,46 TL

Cumhuriyet Altını: 19.856,00 TL

Çeyrek Altın: 4.984,00 TL

Yatırımcılar Nelere Dikkat Etmeli?

İslam Memiş, altın yatırımcılarının küresel ekonomik gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini belirtti. Faiz politikaları, jeopolitik riskler ve ekonomik göstergelerin altın fiyatlarını doğrudan etkilediğini vurguladı. Özellikle merkez bankalarının kararlarının ve uluslararası piyasalardaki hareketlerin izlenmesinin önemine değindi.

Not: Haberimiz yatırım tavsiyesi değildir. İslam Memiş'in kendi düşünceleridir.

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