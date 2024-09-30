İslam Memiş o tarihte altın fiyatının kaç para olacağını açıkladı: İşte 14-18-22 ayar altın fiyatı

"Altın Altın Çağını Yaşıyor"
İslam Memiş, altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu belirterek yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu: "Altının fiyatına değil, miktarına odaklanın."
İşte 14-18-22 ayar altın fiyatı
Gram Altın (TL/Gr): 2.921,45 TL
22 Ayar Altın TL/Gr: 2.777,21 - 2.931,70
18 Ayar Altın TL/Gr: 2.132,66 - 2.132,96
14 Ayar Altın TL/Gr: 1.650,70 - 2.496,12
Altın (ONS): 2.657,46 TL
Cumhuriyet Altını: 19.856,00 TL
Çeyrek Altın: 4.984,00 TL
Yatırımcılar Nelere Dikkat Etmeli?
İslam Memiş, altın yatırımcılarının küresel ekonomik gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini belirtti. Faiz politikaları, jeopolitik riskler ve ekonomik göstergelerin altın fiyatlarını doğrudan etkilediğini vurguladı. Özellikle merkez bankalarının kararlarının ve uluslararası piyasalardaki hareketlerin izlenmesinin önemine değindi.
Not: Haberimiz yatırım tavsiyesi değildir. İslam Memiş'in kendi düşünceleridir.