İslam Memiş o tarihte altın fiyatının kaç para olacağını açıkladı: İşte 14-18-22 ayar altın fiyatı

Haber Global'e konuşan İslam Memiş , altın fiyatlarının önümüzdeki aylarda yükseliş trendini sürdüreceğini belirtti. "Her ay yeni bir rekor denemesi görebiliriz" diyen Memiş, merkez bankalarının faiz indirim sürecini sürdüreceğine dikkat çekti. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) küresel faiz oranlarında yapacağı düşüşün altın fiyatlarını olumlu etkileyeceğini belirtti.

Küresel Belirsizlikler Altını Destekliyor

İslam Memiş, Ortadoğu'da devam eden savaşların ve yaklaşan ABD seçimlerinin yarattığı belirsizliklerin altın fiyatlarını yukarı doğru baskıladığını belirterek, "Mükemmel fırtına adı altında bir resesyon endişesi de var.