Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? SPK beklenen duyuruyu yaptı

BinBin halka arzı ile ilgilenen yatırımcılar, T1-T2 uygun işlemler üzerinden alım yapabilirler. 💹

Eşit dağıtım yöntemi ile herkesin adil bir şekilde pay alması hedefleniyor. 🎯

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojilerin 100 milyon TL olan sermayesinin 112 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 12 milyon TL pay ile Şirket'in mevcut ortakları 1000 Yatırımlar Holding AŞ'nin sahip olduğu 4,75 milyon TL, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ BİNBİN Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu 225 bin TL, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu 25 bin TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 17 milyon TL nominal değerli paylar halka arza konu edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 91,85 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Bin Ulaşım halka arz 3-4 Ekim tarihleri arasında yapılacak.