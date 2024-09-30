Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? SPK beklenen duyuruyu yaptı

Borsa yatırımcılarının dikkatle takip ettiği halka arz programında bu hafta 2 yeni şirketin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay aldığı açıklandı. 30 Eylül - 4 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu halka arzlarda, yatırımcıların yoğun katılım göstermesi bekleniyor. İşte bu haftanın halka arz programı...
BU HAFTA HANGİ ŞİRKETLER HALKA ARZ OLACAK?
SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, bu hafta bir şirket halka arz edilecek. SPK Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojilerin halka arzını onayladı.
🚀 BinBin Halka Arz Detayları: 3-4 Ekim 2024
Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. (BINBN), yatırımcılar için heyecan verici bir fırsat sunuyor! Bu hafta gerçekleştirilecek halka arzda, 3-4 Ekim 2024 tarihleri arasında eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcılarla buluşacak. 📈 İşte BinBin halka arzının ayrıntıları...
📅 Halka Arz Tarihi: 3-4 Ekim 2024, 10:30-13:00
💰 Halka Arz Fiyatı: 91,85 TL
🔄 Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım
📊 Pay Miktarı: 17,000,000 Lot
💼 Aracı Kurum: Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
📜 Bist Kodu: BINBN
📍 Pazar: Yıldız Pazar