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ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 2-4 Eylül bu hafta hangi ürünler indirimde?

ŞOK marketlerinin merakla beklenen 2 Ekim 2024 aktüel ürünler kataloğu nihayet yayımlandı! Haftalık indirim kampanyalarıyla dikkat çeken ŞOK, bu hafta ev ihtiyaçlarından mutfak gereçlerine, teknolojiden giyime kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. İndirimler, 2 Ekim Çarşamba günü başlayıp 8 Ekim'e kadar devam edecek. Özellikle uygun fiyatlı elektronik ürünler ve mutfak araç gereçleri bu hafta öne çıkan fırsatlar arasında yer alıyor. Tüm detaylar ve indirimli ürünlerin listesi haberimizde!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 18:54 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 18:55
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 2-4 Eylül bu hafta hangi ürünler indirimde?

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ŞOK 2 Ekim 2024 aktüel ürünler kataloğu, yine birbirinden cazip fırsatlarla dolu! Çarşamba günü raflarda yerini alacak indirimli ürünler arasında mutfak eşyaları, küçük ev aletleri ve çeşitli gıda ürünleri yer alıyor. Özellikle ev hanımlarının ilgisini çekecek pratik mutfak gereçleri, kaliteli yapıları ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca çocuklar için hazırlanan oyuncak reyonunda da çeşitli indirimler bulunuyor. Bu hafta ŞOK'ta kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor.

1 EKİM KLATALOĞU1 EKİM KLATALOĞU

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

📌 Şok Market - 25 Eylül - 1 Ekim İndirimleri

🧀 Peynir Çeşitleri: Mis Tam Yağlı Tost Peyniri 269₺, Mis Dil/Çeçil Peyniri 61₺ (%15 indirim)

🥚 Uno Anadolu Tandır Lavaş: 44₺ (%12 indirim)

🥩 Aytaç Kangal Sucuk: 64₺ (%12 indirim)

🍫 Ülker Çikolatalı Gofret: 59₺ (%20 indirim)

🍞 Balparmak Süzme Çiçek Balı: 119₺ (%20 indirim)

🥒 Vatan Lahana ve Salatalık Turşuları: 59₺, 79₺ (%20 indirim)

🥤 Sprite Pet Şişe: 24₺ (%31 indirim)

📌 Şok Market - Kişisel Bakım ve Temizlik Ürünleri

🛁 Derby Tek Bıçaklı Tıraş Bıçağı: 79₺ (%20 indirim)

🧼 Beyaz Güvenilir Tuvalet Kağıdı 3 Katlı: 79₺ (%25 indirim)

🧴 Sensodyne Diş Macunu: 69₺ (%30 indirim)

🧽 Finish Bulaşık Makinesi Tuzu: 63₺ (%10 indirim)

🧼 Vanish Oxi Action Leke Çıkarıcı: 250₺ (%30 indirim)

1 EKİM1 EKİM

📌 Şok Market - Kamp ve Piknik Ürünleri

Mounty 3 Kişilik Çadır: 749₺

🏕️ Büyük Izgara Teli: 52₺ (%25 indirim)

🎣 Olta Seti: 599₺

1 EKİM1 EKİM

🧃 Kamp Termos: 149₺ (%561 indirim)

🏡 Üç Katlı Metal Raf: 399₺ (%20 indirim)

1 EKİM1 EKİM

📌 A101 - Kırtasiye Ürünleri (26 Eylül - 17 Ekim)

📚 Defter ve Kalem Setleri: %50'ye varan indirim

🖍️ Renkli Not Defterleri: %50 indirim

🖊️ Kalem Kutuları: %50 indirim

1 EKİM1 EKİM

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