ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 2-4 Eylül bu hafta hangi ürünler indirimde?

ŞOK 2 Ekim 2024 aktüel ürünler kataloğu, yine birbirinden cazip fırsatlarla dolu! Çarşamba günü raflarda yerini alacak indirimli ürünler arasında mutfak eşyaları, küçük ev aletleri ve çeşitli gıda ürünleri yer alıyor. Özellikle ev hanımlarının ilgisini çekecek pratik mutfak gereçleri, kaliteli yapıları ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca çocuklar için hazırlanan oyuncak reyonunda da çeşitli indirimler bulunuyor. Bu hafta ŞOK'ta kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor.
1 EKİM KLATALOĞU
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
📌 Şok Market - 25 Eylül - 1 Ekim İndirimleri
🧀 Peynir Çeşitleri: Mis Tam Yağlı Tost Peyniri 269₺, Mis Dil/Çeçil Peyniri 61₺ (%15 indirim)
🥚 Uno Anadolu Tandır Lavaş: 44₺ (%12 indirim)
🥩 Aytaç Kangal Sucuk: 64₺ (%12 indirim)
🍫 Ülker Çikolatalı Gofret: 59₺ (%20 indirim)
🍞 Balparmak Süzme Çiçek Balı: 119₺ (%20 indirim)
🥒 Vatan Lahana ve Salatalık Turşuları: 59₺, 79₺ (%20 indirim)
🥤 Sprite Pet Şişe: 24₺ (%31 indirim)
📌 Şok Market - Kişisel Bakım ve Temizlik Ürünleri
🛁 Derby Tek Bıçaklı Tıraş Bıçağı: 79₺ (%20 indirim)
🧼 Beyaz Güvenilir Tuvalet Kağıdı 3 Katlı: 79₺ (%25 indirim)
🧴 Sensodyne Diş Macunu: 69₺ (%30 indirim)
🧽 Finish Bulaşık Makinesi Tuzu: 63₺ (%10 indirim)
🧼 Vanish Oxi Action Leke Çıkarıcı: 250₺ (%30 indirim)