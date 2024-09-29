ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 2-4 Eylül bu hafta hangi ürünler indirimde?

ŞOK 2 Ekim 2024 aktüel ürünler kataloğu, yine birbirinden cazip fırsatlarla dolu! Çarşamba günü raflarda yerini alacak indirimli ürünler arasında mutfak eşyaları, küçük ev aletleri ve çeşitli gıda ürünleri yer alıyor. Özellikle ev hanımlarının ilgisini çekecek pratik mutfak gereçleri, kaliteli yapıları ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca çocuklar için hazırlanan oyuncak reyonunda da çeşitli indirimler bulunuyor. Bu hafta ŞOK'ta kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor.