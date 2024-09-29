Borç yapılandırma başvuru ekranı 2024! Kredi kartı borç yapılandırma ne zaman? Asgari ödeme tutarı...

KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranları kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırılırken, belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

ASGARİ ÖDEME TUTARINDA DEĞİŞİKLİK

Kredi kartlarında asgari ödeme tutarlarında değişikliğe gidildi.



Dönem borcunun yüzde 20'si olan asgari ödeme oranında sınır tutar, 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı.



50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si oldu.



50 bin lira ve üzerinde olan dönem borçları için asgari ödeme tutarı yüzde 40 olarak uygulanacak.