SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Borç yapılandırma başvuru ekranı 2024! Kredi kartı borç yapılandırma ne zaman? Asgari ödeme tutarı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartı borçları için önemli bir adım attı. Bu çerçevede vatandaşların borçlarını daha uygun koşullarda ödeyebilmesi için borç yapılandırma işlemleri 60 aya kadar uzatılabilecek. Bu düzenleme finansal zorluk yaşayan bireyler için büyük bir rahatlama anlamına geliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 16:25 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 16:25
Borç yapılandırma başvuru ekranı 2024! Kredi kartı borç yapılandırma ne zaman? Asgari ödeme tutarı...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de, BDDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı da internet sitesinde yayımlandı.



Buna göre, BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirdi. Karar ardından kredi kartı borcu yapılandırma sürecinin ayrıntıları merak ediliyor.

60 AYA KADAR YAPILANDIRABİLECEK

Bireysel kredi kartı borçları 60 aya kadar yapılandırılabilecek.

Dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar taksitlendirebilecek.

Her aya düşen taksit miktarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.

KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranları kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırılırken, belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

ASGARİ ÖDEME TUTARINDA DEĞİŞİKLİK

Kredi kartlarında asgari ödeme tutarlarında değişikliğe gidildi.

Dönem borcunun yüzde 20'si olan asgari ödeme oranında sınır tutar, 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı.

50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si oldu.

50 bin lira ve üzerinde olan dönem borçları için asgari ödeme tutarı yüzde 40 olarak uygulanacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İran Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah’ı ABD ve İsrail’e sattı mı? İsrail’in Nasrallah suikastı sonrası Şiiler İran’dan ayrılıyor!
Basketbol Gelişim Merkezi Türk sporuna çağ atlatacak! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak... Siftah Fenerbahçe - Efes finali
CANLI | İsrail Nasrallah’tan sonra üst düzey Hizbullah üyesi Nabil Kaouk’u öldürdü | Hizbullah’tan misilleme: Tel Aviv’de siren sesleri
Trabzonspor - Konyaspor | CANLI
Başkan Erdoğan’ın birlik mesajı süreci hızlandırdı! LGBT terörüne karşı yeni eylem planı: Bakanlıklardan iş birliği
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah suikastının simülasyonu yayınladı
Muhammed Ali el-Hüseyni günler önce Nasrallah’ı uyardı: İran seni sattı
Mourinho’dan sürpriz 11! O isim yine kulübeye
HAVA DURUMU | Sis, pus, yağış! Meteoroloji ve Valilikten İstanbul’a flaş uyarı!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek uyardı! Kredi kartıyla ödeme kabul etmeyen işletmelere ceza! GİB’e ihbar edin
ÖZEL | Beşiktaş’tan 5 transfer birden! Ocak’ta şov var
12.500 TL alan emeklinin yeni maaşı ne kadar olacak? Ocak zammında %13.44 veya %41.5 uygulanırsa...
Fenerbahçe’nin belalısı bu kez de Livakovic’e talip!
CHP’deki kaçakçılık skandalı: Ediz Ün partisinden istifa etti
Katil Yunus Emre Geçti daha önce nasıl serbest bırakıldı? Cinsel istismar skandalı da ortaya çıktı
SON DAKİKA