BİM 1-4 Ekim 2024 İndirim Kataloğu: Bu Hafta Hangi Ürünler İndirimde?

BİM 4 Ekim 2024 indirim kataloğunda cazip fırsatlar sunuyor! Mutfakta işinizi kolaylaştıracak pratik ürünlerden, kışa hazırlık yapabileceğiniz giyim ürünlerine kadar birçok ürün avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Özellikle elektrikli süpürge, blender seti ve uygun fiyatlı çelik tencere seti gibi ürünler ön plana çıkıyor.