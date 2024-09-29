BİM 1-4 Ekim 2024 İndirim Kataloğu: Bu Hafta Hangi Ürünler İndirimde?

BİM 4 Ekim 2024 indirim kataloğunda cazip fırsatlar sunuyor! Mutfakta işinizi kolaylaştıracak pratik ürünlerden, kışa hazırlık yapabileceğiniz giyim ürünlerine kadar birçok ürün avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Özellikle elektrikli süpürge, blender seti ve uygun fiyatlı çelik tencere seti gibi ürünler ön plana çıkıyor.
4 Ekim
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
🖥️ Dijitsu 32' HD Android TV: 4.590 TL
✨ Petek Önü Dresuar / Seperatör: 899 TL
🐾 Evcil Hayvan Yuvalı Çok Amaçlı Sehpa: 699 TL
🚗 Araç İçi Dikiz Ayna Kamerası: 999 TL
İndirimli ürünler kataloğu
📱 Bardaklık Telefon Tutacağı: 199 TL
🎵 Araç İçi FM Transmitter: 159 TL
💡 Hareket Sensörlü Bagaj Lambası: 149 TL
📦 Araç İçi Düzenleyici ve Bardak Tutucu: 149 TL
📲 Çok Fonksiyonlu Panel Telefon Tutucu: 115 TL